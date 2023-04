Aus23, Leclerc condivide con i fan la sua nuova canzone | VIDEO

SportFair

L’inizio di stagione 2023 di Formula 1 non è stato dei migliori per la Ferrari e per Charles Leclerc, che ha dovuto fare i conti con diverse difficoltà, con due zeri in tre gare.

Nelle ultime settimane si è tanto parlato di un possibile addio del monegasco alla Ferrari, ma sui social il ferrarista ha condiviso un annuncio che fa ben sperare i ferraristi.

Appassionato di musica e abile suonatore di pianoforte, Leclerc ha annunciato ai suoi follower l’uscita del suo brano “Aus23”. Una traccia di sola musica, che trasmette un po’ il dolore e la sofferenza del pilota in un inizio di Mondiale complicato.

Nelle Storie Instagram condivise da Leclerc, il monegasco indossa una felpa del successo di Monza del 2019 per lanciare il suo brano. Una scelta che dimostra ancora una volta il suo forte legame con Ferrari nonostante le difficoltà.