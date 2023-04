ATP Monte-Carlo, Sinner demolitore: Schwartzman si ritira, l’azzurro agli ottavi

SportFair

L’Italia sorride a Monte-Carlo: dopo il doppio 6-0 di Musetti a Nardi, Jannik Sinner ha regalato spettacolo al suo debutto al Masters 1000 monegasco.

L’altoatesino, reduce dalla finale di Miami, persa contro Medvedev, è entrato in campo carico e concentratissimo, imponendo subito il suo gioco all’avversario Schwartzman, suo amico e compagno nel doppio.

Sinner ha dominato, arrivando in pochissimo tempo sul 5-0. Qui l’argentino ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema alla spalla sinistra e dopo un massaggio è tornato in campo per proseguire la sua partita.

Sinner si è aggiudicato il primo set in scoltezza, ma l’argentino ha deciso di provare a lottare ancora, riuscendo ad aggiudicarsi un game nel secondo turno. Sul 3-1 per l’azzurro, però, Schwartzman ha deciso di alzare bandiera bianca e ritirarsi.

Sinner stacca dunque il pass per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Monte-Carlo col punteggio di 6-0, 3-1. Nel prossimo turno sfiderà Hurkacz.

Le parole di Sinner

“Lui è una persona squisita, è stato bello giocare con lui in doppio, ma quando giochi in torneo contro il tuo compagno di doppio è una sensazione strana. Aveva dolore alla spalla, gli auguro tutto il meglio e spero non sia nulla di serio. Questa partita non significa nulla per me. Non c’è stato tanto tempo per prepararsi, ma sono contento di essere qui e giocare davanti a tanti italiani. Cerco di fare il mio meglio e non è che mi senta tanto a disagio sulla terra. Sono contento di sfidare Hurkacz, lui ha avuto due partite più toste già qui nel torneo, la palla rimbalza piuttosto alta e lui serve bene”, questo il primo commento di Sinner dopo la sfida.