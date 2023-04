ATP Monte-Carlo: Sinner regala emozioni, ma in finale ci va Rune

SportFair

Giornata intensa e ricca di emozioni oggi a Monte-Carlo, dove sono andate in scena le semifinali del torneo Masters 1000 monegasco. Rublev ha battuto Fritz nella prima sfida, staccando il pass per la finalissima di domani. Nel pomeriggio occhi puntatissimi sul match tra Sinner e Rune: una partita intensa ed emozionante, durante la quale non sono mancati i colpi di scena, le splendide giocate e le… sospensioni.

Il tennista italiano ha vinto in scioltezza il primo set, ma ha poi avuto difficoltà ad inizio del secondo set, con un pesante 3-0 del suo avversario. La pioggia ha poi ‘salvato’ Sinner, che ha potuto godere di un po’ di riposo per l’interruzione del match. Al rientro in campo l’altoatesino ha reagito, ma il suo avversario danese ha pareggiato i conti, mandando la sfida al terzo e decisivo set. Sul finale tanto spettacolo, tensioni col pubblico e giocate da urlo: il sogno azzurro però termina in semifinale, Sinner cede a Rune al terzo set. La partita è terminata dopo due ore e 42 minuti di gioco col punteggio di 1-6, 7-5, 7-5. Rune raggiunge Rublev in finale.