ATP Monte-Carlo, Sinner ribalta Hurkacz: l’azzurro ai quarti

Sinner sorride, ma che fatica oggi con Hurkacz al torneo ATP Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista altoatesino ha sfidato il suo amico polacco nel match valido per gli ottavi di finale del torneo monegasco, faticando all’inizio, ma riuscendo a ribaltare il match.

Una partita tutta in salita per Sinner, sconfitto al primo set. Il numero 8 al mondo però non si è arreso ed è rimasto attaccato al match, riuscendo a rimontare e ad aggiudicarsi la vittoria. La sfida è terminata col punteggio di 3-6, 7-6, 6-1, dopo due ore e 28 minuti di gioco. Sinner stacca il pass per i quarti di finale e attende ora di sapere chi tra Djokovic e Musetti sarà il suo prossimo avversario.

Le parole di Sinner

“E’ stata una partita dura, tosta. Giocare contro Hurkacz fin dall’inizio è stato molto difficile. Non ho giocato il mio miglior tennis, non era semplice, lui ha servito in un modo incredibile. Per il primo set e mezzo lui è stato migliore di me, quando sono riuscito per la prima volta a breakarlo è cambiato il match, sono riuscito poi a giocare a modo mio come volevo, ho risposto meglio e ho trovato il mio ritmo. Ero veramente in una situazione difficile in campo, ho messo tutte le energie che avevo per cercare di portare a casa quel punto. La crescita del movimento italiano mi ha influenzato certo, quando giochi con un tuo connazionale senti la pressione, se dovesse vincere Djokovic dovrò trovare il modo di giocare in un modo diverso domani”, ha dichiarato Sinner al termine della sfida.