ATP Monte-Carlo, un ottimo Medvedev ferma Sonego: l’azzurro ko in due set

SportFair

Questa volta a Lorenzo Sonego non è riuscita la rimonta. Dopo la faticaccia di ieri contro Humbert, il tennista torinese non è riuscito a lottare in egual modo oggi in campo contro Medvedev nel match valido per i 16esimi di finale del torneo ATP di Monte-Carlo.

Sonego esce di scena dal Masters 1000 monegasco per mano del russo numero 5 al mondo, reduce dal successo di Miami.

Medvedev ha superato il torinese, 45° del ranking ATP in due set: la sfida è terminata col punteggio di 6-3, 6-2 dopo un’ora e 30 minuti di gioco. Il tennista russo stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo di Monte-Carlo, nei quali farà i conti con Zverev.