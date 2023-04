ATP Monte-Carlo, Berrettini annuncia il ritiro: “oggi non potrò giocare”

SportFair

Mentre tutti gli appassionati di tennis sono sintonizzati sulla sfida tra Hurkacz e Sinner, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP di Monte-Carlo, Matteo Berrettini fa un doloroso annuncio sui social.

Il tennista romano non scenderà in campo oggi nella sfida contro Rune per un problema fisico. Berrettini, che ieri ha spento 27 candeline, ha faticato e lottato nella sfida con Cerundolo, vincendo in rimonta, e ha accusato qualche problema agli obliqui.

L’annuncio sui social

“Non so da dove iniziare…. Stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere…. questa è difficile. Sono molto triste di annunciare che oggi non potrò giocare la mia partita a Montecarlo. Ho sentito un po’ di dolore nei miei obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato notevolmente durante la notte. Dopo esserci consultati con la mia equipe medica abbiamo deciso di fare una risonanza magnetica questa mattina. Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il sostegno. Significa tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili ❤️🙏😔”, queste le parole di Berrettini sui social pochi minuti fa.