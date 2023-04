ATP Marrakech: Vavassori e Musetti ai quarti di finale

SportFair

Dopo l’interruzione sorprendente di ieri per mancanza di terra nel campo centrale, sono andate in scena oggi tante sfide al torneo ATP di Marrakech, con tre italiani in campo. Se Passaro è stato eliminato dal francese Muller che ha trionfato con un doppio 6-4, avanzano invece Vavassori e Musetti.

Il primo ha staccato il pass per i quarti di finale superando lo spagnolo Munar dopo una battaglia lunga tre ore e 15 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 7-6, 6-4. Anche Musetti è riuscito a tronfare, avanzando nel tabellone, superando il francese Gaston in un’ora e 10 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-3.