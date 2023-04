Atp Madrid, si salva solo Arnaldi! Out Giorgi, Paolini, Bronzetti e Errani

SportFair

Non è stata una giornata positiva per i colori italiani a Madrid per il nuovo appuntamento di tennis. L’unica gioia per i colori italiani è arrivata da Matteo Arnaldi, sempre più una bella sorpresa. L’azzurro ha avuto la meglio del francese Benoit Paire con il punteggio di 1-2 (1-6, 6-3, 6-7).

Disastro in campo femminile. Nel primo match ritiro per Camila Giorgi, vince Mayar Sherif. Niente da fare nemmeno per Jasmine Paolini, la polacca Magdalena Frech vince senza problemi (2-6, 3-6). Out anche Bronzetti ed Errani rispettivamente contro Tsurenko (6-1, 6-3) e Kovinic (6-4, 6-0).

Arnaldi si è dimostrato in ottima forma, nel prossimo turno dovrà vedersela contro un osso durissimo: Ruud.