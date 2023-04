ATP Madrid, eliminati Cecchinato e Vavassori: avversari di un altro pianeta

SportFair

E’ rimasto solo Arnaldi a guidare i colori italiani al torneo di tennis a Madrid, si sono infatti registrate le eliminazioni di Cecchinato e Vavassori. In particolar modo strada in salita per Vavassori contro Medvedev. Il pronostico della vigilia è stato rispettato, il russo si è dimostrato superiore e il risultato di 0-2 (4-6, 3-6) lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

Più combattuta la sfida tra De Minaur e Cecchinato, in particolar modo il secondo set. Nel primo set si registra un solo break a favore dell’australiano. Nel secondo set si va al tie-break, De Minaur è più ‘cattivo’ e chiude i conti. Finisce 2-0 (6-4, 7-6).