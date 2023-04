ATP Madrid: Cecchinato, Vavassori e Arnaldi qualificati al tabellone principale

SportFair

Continua il programma delle partite del torneo di Madrid, il tabellone è adesso definitivo. La competizione inizia ad entrare nel vivo e gli italiani sono in grado di togliersi soddisfazioni, nonostante le ultime defezioni. Dopo gli out di lusso con Djokovic e Nadal, sono stati confermati anche i forfait di Berrettini, Sinner e per ultimo Fognini.

E’ stata una giornata positiva per i colori italiani, tre tennisti si sono qualificati per il tabellone principale. E’ di Cecchinato il derby contro Zeppieri, la partita si è conclusa 2-0 (7-6, 6-4).

Non sbaglia Vavassori contro il brasiliano Meligeni Alves, la partita si è conclusa 0-2 (3-6, 6-7). Infine la vittoria di Arnaldi contro il francese Arthur Fils. Il rendimento dell’azzurro è stato di alto livello e il match è finito 2-1 in rimonta (3-6, 6-3, 6-2).