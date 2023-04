ATP Madrid, Arnaldi show: prima vittoria con un top-5, eliminato Ruud

SportFair

Nonostante le tante assenze, il torneo ATP Masters 1000 di Madrid sta regalando spettacolo e anche tante soddisfazioni per l’Italia del tennis. Ieri Cecchinato ha superato il turno del torneo spagnolo, così come anche Vavassori è approdato al 2° round, battendo l’ex numero 1 Andy Murray.

Oggi è stato il turno di Matteo Arnaldi: il tennista italiano ha avuto la meglio su Casper Ruud. Una partita perfetta quella dell’azzurro, che ha battuto per la prima volta in carriera un top-5, eliminando dal torneo il numero 4 del ranking ATP.

Dopo la prima vittoria ATP e in un Masters 1000 per Arnaldi arriva un altro speciale traguardo: l’azzurro accede al terzo turno del torneo spagnolo, battendo Ruud in un’ora e 33 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-4. Nel prossimo match Arnaldi sfiderà Munar.

Le parole di Arnaldi

“Non so cosa dire, a Barcellona giocavo molto bene, qua è diverso, la palla rimbalza in alto, condizioni completamente diverse, ho fatto fatica il primo set con Paire, però oggi ho cercato di entrare in campo libero. Ho fatto un lungo viaggio a Dubai e Indian Wells, poi a Miami non è andata come avrei voluto ma ho accumulato esperienza, qui e a Barcellona ho cercato di usare quell’esperienza per giocare meglio, questo è il mio primo Masters 1000 e non so cosa dire. Adesso cerco di vivere con gioia questo momento“, ha dichiarato Arnaldi subito dopo la vittoria.