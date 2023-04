ATP Estoril, Cecchinato in semifinale: Davidovich Fokina ko in tre set

SportFair

Prosegue il percorso di Cecchinato al torneo ATP di Estoril, in corso sui campi in terra della città portoghese. Il tennista italiano, numero 96 al mondo, che due giorni fa ha avuto la meglio, in rimonta, sul connazionale Fabio Fognini, ha staccato il pass per le semifinali.

Cecchinato ha battuto oggi lo spagnolo Davidovich Fokina: il match è terminato dopo due ore e 2 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 7-6. In semifinale Cecchinato sfiderà il vincitore dell’incontro tra Kecmanovic e Zapata Miralles.