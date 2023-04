ATP Estoril, a Fognini il derby con Giannessi: avanza anche Cecchinato

SportFair

Dopo lo spettacolo del Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, il tennis continua a regalare emozioni e sfide. Oggi in campo diversi italiani: Fabio Fognini ha vinto il derby azzurro con Giannessi, staccando il pass per il secondo turno, così come anche il connazionale Cecchinato.

Fognini ha superato il collega col punteggio di 6-2, 6-1 in un’ora di gioco. Esordio vincente anche Marco Cecchinato: il numero 96 del mondo supera l’argentino Diego Schwartzman, numero 36 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6 (10-8) in poco più di due ore di gioco.

Al secondo turno si disputerà un nuovo derby italiano: Fognini sfiderà infatti proprio Cecchinato.