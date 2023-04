ATP Estoril: a Cecchinato il derby azzurro, Fognini cede in 3 set

SportFair

E’ andato in scena oggi al torneo ATP di Estoril, in Portogallo, un altro derby azzurro. Cecchinato ha sfidato Fognini in un match combattutto dove non sono mancati i colpi di scena.

A trionfare, alla fine, è stato il siciliano, numero 96 al mondo, in rimonta. Fognini, che durante il primo set ha avuto un problema fisico, per il quale è stato necessario l’intervento del terapista, si è aggiudicato il primo set, ma ha poi ceduto al suo avversario. La sfida è terminata dopo un’ora e 53 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Cecchinato stacca il pass per i quarti di finale e attende ora di sapere chi tra van Assche e Davidovic Fokina sarà il suo prossimo avversario.