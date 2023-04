ATP Barcellona, vince Alcaraz: prova di forza in finale contro Tsitsipas

SportFair

Si è concluso con il botto il torneo di Barcellona, importante appuntamento di tennis. Carlos Alcaraz si conferma sempre più un campione e come da pronostico ha trionfato contro Stefanos Tsitsipas. La sfida si è conclusa in due set in un’ora e 20 minuti.

Nel primo set si piazzano subito due break, uno per parte, poi quello decisivo è dello spagnolo sul punteggio di 5-3 e chiude 6-3. Nel secondo set un solo break a favore dello spagnolo sul 3-2 e definitivo 6-4.

Per Alcaraz, classe 2003, si tratta del nono titolo il carriera, il terzo del 2023 dopo Buenos Aires e Indian Wells, il secondo a Barcellona.