ATP Barcellona, Sinner piega Schwartzman all’esordio: staccato il pass per gli ottavi

Inizia con una vittoria il percorso di Jannik Sinner al torneo ATP di Barcellona. Il campione italiano, numero 8 del ranking ATP, reduce dal torneo Masters 1000 di Monte-Carlo, nel quale si è fermato in semifinale contro Rune, ha esordito oggi sulla terra battuta spagnola.

Tutto facile per Sinner nella sfida contro Schwartzman. L’argentino, che a Monte-Carlo si era ritirato proprio nel match contro l’altoatesino, ha ceduto all’azzurro in due set. La sfida è terminata col punteggio di 6-2, 6-4, dopo un’ora e 41 minuti di gioco. Sinner stacca così il pass per gli ottavi, nei quali sfiderà Nishioka.