ATP Barcellona, Musetti da applausi: ribalta Norrie! Sarà ancora derby azzurro con Sinner

Sarà nuovamente derby azzurro tra Musetti e Sinner. A pochi giorni dalla sfida valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, i due italiani si sfideranno nuovamente, questa volta sulla terra battuta di Barcellona per un pass per la semifinale del torneo ATP 500 in corso nella città spagnola.

Musetti, numero 20 al mondo, ha battuto oggi in rimonta Norrie, 13° del ranking ATP. Dopo la rimonta su Djokovic a Monte-Carlo, arriva un’altra splendida vittoria per il carrarese: la sfida di oggi è terminata in poco più di 2 due ore, col punteggio di 3-6, 6-4, 6-1.