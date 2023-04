A lezione da Giannis, Antetokoumpo da applausi: “nello sport non c’è fallimento”

SportFair

I Milwaukee Bucks sono stati la prima testa di serie nella Eastern Conference a concludere la stagione regolare NBA, ma nella notte itlaiana sono stati eliminati al primo turno dei playoff dai Miami Heat. I Bucks hanno cercato di resistere, ma gli Heat hanno trionfato dopo una splendida rimonta che ha mandato la sfida ai supplementari, vincendola 128-126.

E’ quanto accaduto dopo la partita, in conferenza stampa, con protagonista Antetokounmpo, a far parlare. Il cestista greco ha spiazzato tutti con una risposta ad un giornalista: Antetokounmpo ha lanciato un messaggio importantissimo, diventato presto virale.

Un vero e proprio insegnamento di vita.

Alla star dei Bucks è stato chiesto se vede la stagione come un fallimento. Antetokounmpo non ha nascosto il suo disappunto, ricordando al giornalista di avergli posto la stessa domanda lo scorso anno.

“Per caso tu ricevi una promozione ogni anno nel tuo lavoro? Non credo, quindi consideri il tuo lavoro un fallimento ogni volta che non accade? Direi di no. Ti impegni per ottenere altri risultati, per prenderti cura della tua famiglia, comprare una casa e tante altre cose. Non è un fallimento, ma è un passaggio necessario per provare a vincere. Michael Jordan è stato 15 anni in NBA, ha vinto sei titoli: gli altri nove anni sono stati un fallimento per caso? Mi state davvero dicendo questo?”, ha risposto.

“Perché mi fate questa domanda? Dovete capire che nello sport non esiste la logica del fallimento. Ci sono i giorni buoni e quelli pessimi, a volte riesci a vincere e altre no. Ci sono momenti in cui capisci che è il turno e altre invece devi farti da parte: è la logica di base dello sport, non si può vincere sempre“, ha aggiunto.

A Bucks season with championship aspirations came to a premature end on Wednesday night. So was it a failure? @eric_nehm asked a passionate Giannis Antetokounmpo after the loss. 🎥 @NBAonTNTpic.twitter.com/2XyQEmyBTx — The Athletic (@TheAthletic) April 27, 2023