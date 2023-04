Murray bocciato come allenatore dalla figlia: la lettera della piccola Edie | FOTO

SportFair

Andy Murray ha condiviso sui social una lettera per lui… ‘distruttiva’. Il campione scozzese di tennis ha pubblicato uno scritto della figlia che gli ha lasciato un bigliettino dopo la sua prima lezione di tennis.

La prima avventura da allenatore di Murray non è andata secondo i piani, con la figlia che ha spiegato al padre che avrebbe lasciato per un po’ questo sport.

“La mia prima avventura nel mondo degli allenatori è finita in disgrazia. Mia figlia di cinque anni mi ha detto ‘non voglio più giocare… mi stai troppo vicino’“, ha scritto Murray sui social a corredo di una foto che mostrava un foglietto con un’immagine disegnata a mano di lei che giocava a tennis con sopra una grande croce rossa. “Caro papà, non giocherò a tennis per un po’. Tanto amore, Edie”, ha scritto la piccola.