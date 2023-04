Andy Murray autocritico a Monte-Carlo: “è stato orribile”

SportFair

ATP di Monte-Carlo amaro per Andy Murray: il tennista scozzese ha subito una brutta battuta d’arresto alla prima sfida su terra battuta nel Masters 1000 monegasco, cedendo a De Minaur al primo turno col risultato di 6-1, 6-3.

Nelle dichiarazioni raccolte dal quotidiano scozzese The Herald dopo la partita, Murray è stato schietto e ha assicurato che questa è stata una delle peggiori partite della sua carriera. “È stato orribile. Non c’è niente di buono da togliere. Non so perché è stato così. Non ho giocato una grande partita a Miami, e questa è stata anche peggio. Non ho fatto bene niente, non ho servito bene, non ho risposto bene, non ero bravo con i dritti, i rovesci e la scelta del tiro. È probabilmente uno dei peggiori giochi che ho giocato nella mia carriera. Ho avuto una partita come questa l’anno scorso a Doha contro Roberto Bautista, che è stata anche molto brutta, e forse una o due in più nella mia carriera, ma se parlo di come mi sono sentito in campo, questa è la peggiore di tutte”, ha affermato Murray.

Un Murray che tra l’altro non sa spiegarsi perché abbia fatto questa prestazione dopo aver mostrato grandi sensazioni nei precedenti allenamenti. “Mi sentivo ottimista in vista del tour sulla terra battuta, mi sono sentito bene con il mio corpo negli ultimi 10 giorni considerando che non ho giocato molto. Mi sentivo bene e mi muovevo bene in allenamento, quindi ero ottimista. Ma questo è devastante e raramente nella mia carriera mi sono sentito così in pista. È molto difficile“, ha concluso.