Alonso e le voci sulla love story con Taylor Swift: la risposta dello spagnolo | VIDEO

Fernando Alonso si prepara per il prossimo gran premio in Azerbaigian, quarto appuntamento del campionato di Formula 1. La stagione inizia ad entrare nel vivo ed è arrivato il momento dei primi bilanci. L’avvo di stagione dello spagnolo è stato molto positivo, si è confermato un pilota di grandissimo talento e ancora in grado di togliersi grandi soddisfazioni.

L’ex Ferrari continua a scatenare motivi di discussione anche sulla vita privata. Arrivato ai microfoni del giornalisti, Fernando Alonso è stato costretto a rispondere ad una domanda sulla vita privata. Circolano, infatti, notizie sulla possibile love story con Taylor Swift, attrice statunitense molto famosa.

Fernando Alonso non ha gradito la domanda sulla sua vita privata e ha comunque risposto con il sorriso: “non ho niente da dire, ho già risposto. Passa alla prossima domanda. E’ già così complicato il format di Baku, sono sicuro che hai altre domande”.