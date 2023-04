Allegri furibondo! Insulti e rimproveri dopo Inter-Juve: “siete delle m**de”

SportFair

Con la rete di Di Marco al 15′ del match di ritorno di semifinale, l’Inter si è assicurata un posto in finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno sconfitto ieri la Juventus a San Siro e attendono adesso di sapere chi tra Fiorentina e Cremonese sarà la loro avversaria.

Intanto non mancano le polemiche e gli episodi clamorosi. Da qualche ora non si fa altro che parlare di una reazione focosa e furibonda di Massimiliano Allegri dipo il fischio finale: il tecnico bianconero avrebbe inveito contro alcuni uomini della dirigenza dell’Inter, per poi rimproverare i suoi giocatori.

Nel sottopassaggio sarebbero volate parole grosse all’indirizzo di Baccin e Marotta.

Lo sfogo di Allegri

“Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti”, avrebbe urlato Allegri, prima di rimproverare i suoi giocatori: “dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions“. Non è chiaro se l’ira del tecnico bianconero sia scaturita da qualche episodio o parola in particolare e se l’episodio sia stato notato dagli ispettori arbitrali e verrà messo a referto.