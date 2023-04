L’allarme di Berrettini: “gli infortuni mi hanno tolto il piacere di giocare”

SportFair

Sono preoccupanti le dichiarazioni di Matteo Berrettini, tennista romano considerato uno dei migliori in circolazione. Gli ultimi mesi sono stati condizionati dai continui problemi fisici, proprio il diretto interessato ha annunciato il forfait al prossimo appuntamento di Madrid. L’italiano continua a lottare con problemi agli addominali e la situazione è ancora incerta, lo stesso Berrettini ha lanciato un campanello d’allarme in un’intervista a Style – Corriere della Sera.

“Gli ultimi due anni sono stati pieni di vittorie ma anche molto stancanti. Gli infortuni, poi, mi hanno fatto perdere il piacere del gioco, perché scendevo in campo pensando di dover recuperare il tempo perso. Ora spero di recuperare la gioia di giocare a tennis. L’anno scorso ho dovuto saltare la stagione della terra rossa e vorrei rifarmi. L’obiettivo è far bene nei grandi tornei: quelli a cui tengo di più sono gli Internazionali d’Italia e Wimbledon”.

“Condividiamo un percorso lungo dieci anni e nel frattempo il livello si è alzato, la tensione è aumentata. Lavoriamo sulla gestione dei momenti sia in campo che fuori, un lavoro bello perché si evolve nel tempo”.

Sulla famiglia: “mio fratello Jacopo? A lui devo tanto perché è stato lui a convincermi a giocare a tennis quando avevo 7 anni. Siamo diversi, io un po’ nerd lui da sempre malato di sport, ma ci incastriamo bene. E condividiamo tutto, sia momenti belli sia quelli brutti: ad Acapulco, quando pensavo di essermi fatto male sul serio, abbiamo passato ore sdraiati sul letto a fissare il soffitto”.

Sulla relazione con Melissa Satta: “considerarla una distrazione per la mia carriera è assolutamente irrispettoso. Sarebbe come dire che un giornalista scrive articoli peggiori perché ha moglie e figli: non ha senso, no?”.