Apoteosi Alice D’Amato: è oro alle parallele agli Europei di ginnastica

E’ una giornata fantastica per i colori italiani ai campionati europei di ginnastica artistica. Dopo l’argento di Asia D’Amato al volteggio è stato raggiunto un altro grandissimo risultato. Alice D’Amato ha vinto la medaglia d’oro nelle parallele agli Europei di ginnastica artistica di Antalya.

Si tratta della terza medaglia per l’atleta azzurra, dopo l’argento a squadre e il bronzo nell’All around. Per l’Italia è il quinto podio in questa edizione della rassegna continentale.

A completare il podio l’argento della britannica Rebecca Downie e il bronzo dalla tedesca Elisabeth Seitz.