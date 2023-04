Formula 1, un’Alfa Romeo per le strade del centro Italia

SportFair

Meno di un anno fa, più precisamente il 24 giugno 2022, giorno del 112 anniversario del marchio, il pilota dell’Alfa Romeo F1 Team Valtteri Bottas aveva “dato la sveglia a Milano” rombando con la sua C42 tra le strade ancora deserte di un’assopita Milano. Un modo assolutamente stravagante di Alfa Romeo per celebrare il giorno della sua nascita.

A quanto pare da oggi non è più da considerarsi un evento unico, perché Alfa Romeo l’ha fatto ancora e lungo la tratta Cassino Pomigliano che idealmente collega gli stabilimenti italiani di Alfa Romeo, la nuova monoposto con a bordo il pilota Cinese Zhou Guanyu è stata nuovamente intercettata in un habitat ben diverso dal consueto asfalto drenante dei circuiti di tutto il mondo.

Qualunque sia l’obiettivo di questa attività non comporta l’acquisizione eventuale di punti per il pilota cinese che per dimostrare la sua abilità dovrà tornare a sfidare i contendenti agguerriti nel prossimo Gran Premio a Baku in Azerbaijan. Sicuramente però è un modo singolare ed audace, tipico di Alfa Romeo di stupire la propria tribe di appassionati.