Alex Marquez in pole in Argentina, poi tre italiani: qualifiche condizionate dalla pioggia

Continua lo spettacolo in Argentina, è tutto pronto per la sprint race del secondo appuntamento del campionato di MotoGP. Nelle FP3 si è registrato lo scatto di Bagnaia, il pilota italiano della Ducati ha risposto alle Aprilia e può essere considerato il favorito alla vittoria finale. Il campione del mondo in carica dovrà confermare la doppietta dell’esordio.

Le qualifiche si sono disputate sotto la pioggia e sono state condizionate dalle condizioni dell’asfalto. La pole position è stata conquistata da Alex Marquez, poi Bezzecchi e Bagnaia. Ottimo quarto Morbidelli, poi Vinales e Zarco. Settimo Marini, nono Espargaro e decimo Quartararo.

La griglia di partenza in Argentina

1ª fila: 1. A. Marquez, 2. Bezzecchi, 3. Bagnaia

2ª fila: 4 Morbidelli, 5. Vinales, 6. Zarco

3ª fila: 7. Marini, 8. Martin, 9. A.Espargaro

4ª fila: 10. Quartararo, 11. Nakagami, 12. Rins

5ª fila: 13. R. Fernandez, 14. Di Giannantonio, 15. Binder

6ª fila: 16. Miller, 17. A.Fernandez, 18. Mir