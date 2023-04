MotoGP, il retroscena di Alex Marquez: “ho vomitato in frenata”

SportFair

E’ tutto pronto ad Austin per il terzo round della stagione 2023 di MotoGP, il GP delle Americhe. Questa sera i piloti si sfideranno nella gara della domenica dopo lo spettacolo di ieri in pista.

Nella giornata di ieri tra i protagonisti c’è Alex Marquez, che ha raccontato un retroscena spaventoso: tra le qualifiche e la Sprint Race qualcosa è andato storto per lo spagnolo del team Gresini.

Lo ha raccontato così a Dazn: “non so se sarei riuscito a salire sul podio, ma il quinto posto e continuare a lottare sì. Ho sbagliato molto. Nella prima curva l’ho sistemato più o meno e poi ho cercato di non innervosirmi, di andare passo dopo passo. Qui era difficile sorpassare ed è stato un po’ uno spreco. Sul rettilineo di ritorno tutti andavano lunghi ed era facile commettere errori. Ho cercato di non innervosirmi, ma a metà gara ho iniziato a sentire male allo stomaco e ho vomitato in frenata. È come se il corpo fosse crollato. Non lo so. Qualcosa mi ha fatto star male con il cibo, anche se ho mangiato lo stesso di sempre. Per qualsiasi cosa, ho vomitato. Ho lasciato il freno e sono entrato troppo inclinato. Poi, quando sono arrivato in ufficio, ho vomitato di nuovo, ma ora è tutto pulito. Qualcosa è sembrato sbagliato e ho avuto un tappo. Ora a riposo per domani. Sarà una gara lunga e dura. Abbiamo il ritmo. Ho esaurito la forza, ma potremmo tenere il passo, il che mi rende felice. Migliorare le partenze, che è il punto chiave”.