Alcaraz annuncia uno stop: lo spagnolo salta Monte-Carlo

Sono due gli spagnoli che salteranno il torneo Masters 1000 di Monte-Carlo. Pochi minuti dopo l’annuncio di Rafa Nadal del forfait al torneo al via il 9 aprile, è arrivato anche quello di Carlos Alcaraz.

Il giovane tennista spagnolo, reduce dal successo ad Indian Wells e dall’eliminazione in semifinale al Miami Open, alza bandiera bianca e salterà il torneo di Monte-Carlo per un problem fisico.

L’annuncio di Alcaraz

“Dopo due mesi all’estero, sono felice di tornare a casa ma triste perché ho concluso la mia ultima partita a Miami con disagio fisico. Dopo aver visitato il mio medico @drlopezmartinez a Murcia oggi ed essere stato valutato, non potrò andare a Montecarlo per iniziare il giro della corte in terra. Ho artrite post traumatica alla mano sinistra e fastidio muscolare alla colonna vertebrale che ha bisogno di riposo per prepararsi a tutto quello che verrà. Ci vediamo nel 2024 @rolexmontecarlomasters! 😢”, ha scritto Alcaraz sui social.