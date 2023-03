Paura in WWE, malore per Roxanne Perez: collassa sul ring | VIDEO

SportFair

Momenti spventosi all’NXT Roadblock. I fan della WWE sono rimasti senza parole dopo il collasso di Roxanne Perez sul ring: la wrestler è crollata dopo aver mantenuto l’NXT Women’s Championship contro Meiko Satomura ieri al WWE Performance Center.

Le due donne hanno messo insieme uno spettacolo sbalorditivo, ma al termine dell’incontro Perez è crollata per la troppa stanchezza. I medici e gli arbitri della WWE si sono precipitati sul ring per soccorrere la campionessa.

Anche l’Hall of Famer Booker T ha lasciato il banco dei commenti e si è arrampicato sulle corde per aiutare la sua ex allieva. Anche il vicepresidente senior dello sviluppo dei talenti e creativo Shawn Michaels si è precipitato in prima fila mentre la folla scioccata guardava in silenzio.

Satomura, che ha alzato la mano del suo avversario dopo il match, è rimasta sul ring e sembrava molto preoccupata. Il pubblico ha poi regalato a Perez una standing ovation mentre veniva portata in barella su un’ambulanza nel backstage.

La WWE ha poi confermato la wrestler avrebbe trascorso in ospedale la notte in osservazione e per effettuare dei controlli.