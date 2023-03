WWE King and Queen of The Ring: a maggio al Jeddah Superdome

SportFair

La General Entertainment Authority, in collaborazione con la WWE, ha annunciato che il WWE King and Queen Of The Ring si terrà al Jeddah Superdome, il più grande Superdome al mondo senza pilastri, sabato 27 maggio 2023.

WWE King and Queen Of The Ring si terrà a Jeddah, insieme a una serie di altri eventi emozionanti che si svolgeranno a Jeddah durante tutto l’anno.

Si tratta del primo Premium Live Event di King Of The Ring dal 2015 e della prima incoronazione di una regina dopo il torneo inaugurale Queen’s Crown che si è svolto a WWE Crown Jewel a Riyadh nel 2021.

Ulteriori dettagli su WWE King e Queen Of The Ring saranno annunciati nelle prossime settimane.