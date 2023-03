WrestleMania 39 da record: tutti i numero dell’evento principale in WWE

SportFair

Non è neanche iniziato ed è già un evento da record. WrestleMania Goes Hollywood (WrestleMania 39), che si svolgerà al SoFi Stadium di Los Angeles nelle due notti italiane di sabato 1 e domenica 2 aprile, ha già battuto il record di incasso di tutti i tempi della compagnia per qualsiasi WrestleMania. Il precedente record annunciato era di 17,3 milioni di dollari nel 2016 per WrestleMania 32 all’AT&T Stadium di Arlington, Texas.

Un grande traguardo per un evento disponibile sul WWE Network che metterà in mostra campioni e star come Roman Reigns, Cody Rhodes, John Cena, Brock Lesnar, Logan Paul, Seth Rollins, Trish Stratus, Lita e tanti altri. “In quasi 40 anni, non abbiamo mai venduto così tanti biglietti per WrestleMania in così poco tempo. Con questi numeri da record, ci stiamo avviando verso il tutto esaurito con fan appassionati al SoFi Stadium per entrambe le serate”, ha dichiarato Paul “Triple H” Levesque, WWE Executive Vice President.

WrestleMania, simbolo dello spettacolo e dell’intrattenimento targato WWE, ha già segnato una serie di record incredibili nel corso degli anni. A WrestleMania 38, lo scorso anno a Dallas, c’è stata un’affluenza complessiva di più di 156mila spettatori. Un numero che ha superato i 101.763 presenti a WrestleMania 32, sempre a Dallas. Sul gradino più basso del podio c’è l’iconica WrestleMania 3, quella della bodyslam di Hulk Hogan su Andrè The Giant. Un evento che fece registrare la presenza di 93.173 fan all’arena in Michigan.

Il GranDaddy of Them All, come viene definito, è un evento che genera un impatto enorme per le città che lo ospitano. A Dallas, nell’ultimo Showcase of The Immortals, si è generato un impatto economico di 206.5 milioni di dollari, una cosa mai successa prima. Sul podio ci sono i 181.5 milioni di WM 33 (Orlando) e i 175 di WM 34 (New Orleans).

Evento che va oltre i confini della WWE e che è considerato fra le maggiori manifestazioni sportive esistenti, WrestleMania ha coinvolto numerosissime celebrità nel corso della sua storia. Da Muhammad Ali, che fece parte della prima edizione del GranDaddy of Them All, fino a Bad Bunny, presente a WM 37. Star a tutto tondo come Pamela Anderson, Mike Tyson, Mr T, Ozzy Osbourne, Snoop Dogg e tantissimi altri hanno performato live e sono stati coinvolti nelle dinamiche di WrestleMania.

Per vedere WrestleMania 39 basta iscriversi sul WWE Network e seguire tutti i contenuti attraverso pc, smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo elettronico.