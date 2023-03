Wanda Nara si copre con un… biscotto: l’argentina scatenata | FOTO

SportFair

Wanda Nara regala sempre più spettacolo sui profili social, la showgirl argentina si conferma in versione provocante ed è molto seguita dai follower. Continua la telenovela con Mauro Icardi, la coppia sembra essere tornata insieme come confermano le ultime Stories sul profilo Instagram.

Le ultime voci sull’ex Inter non dovrebbero rovinare il rapporto. Icardi è stato beccato in discoteca con tre modelle e la notizia ha scatenato le reazioni di tutti i giornali di gossip. La showgirl non sembra comunque preoccupata. L’attaccante del Galatasaray è tornato su ottimi livelli, soprattutto dal punto di vista realizzativo.

L’ultima foto di Wanda Nara

Wanda Nara non passa mai inosservata, in particolar modo continua a pubblicare sui social scatti super sexy. L’argentina ha mostrato la linea di biancheria intima, il reggiseno è trasparente e la showgirl è stata costretta a coprire tutto con un… biscotto.