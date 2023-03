Il ‘Maradona’ ricorda Vialli: omaggio prima di Italia-Inghilterra | VIDEO

SportFair

Italia e Inghilterra sono in campo per l’esordio delle qualificazioni all’Europeo del 2024, sfida già importante per il passaggio del turno. Grande atmosfera allo stadio ‘Maradona’ e anche momenti di grande emozione. La squadra di Roberto Mancini dovrà riscattare la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Il Ct azzurro schiera dal primo minuto Retegui, al suo fianco Berardi e Pellegrini. L’Inghilterra risponde con Kane, Saka e Grealish.

Il pubblico del ‘Maradona’ è subito caldissimo, a passare sono stati però gli ospiti con un gol di Rice. Momenti da brividi prima del match, è andato in scena l’omaggio a Gianluca Vialli. L’ex Capo delegazione del azzurri è morto dopo una lunga malattia contro il tumore al pancreas. I componenti della Nazionale sono stati ripresi visibilmente emozionati, in particolar modo il Ct Mancini. Sono state proiettate alcune immagini, tutto il pubblico si è alzato in piedi. I calciatori dell’Italia in campo con una maglia in onore di Vialli.