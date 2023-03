Max Verstappen furioso con Red Bull: “entrambe le vetture devono essere affidabili”

SportFair

Sergio Perez ha conquistato il GP dell’Arabia Saudita ieri, nel secondo round della stagione 2023 di Formula 1. Non sono mancate le scintille tra piloti Red Bull, con Max Verstappen secondo al traguardo dopo una splendida rimonta dal 15° posto.

A fine gara l’olandese non ha nascosto la sua ira nei confronti della squadra: “non sono qui per arrivare secondo, correre in rimonta è un’eventualità e non è quello il problema, sono contento di aver recuperato fino alla seconda posizione. Il problema è che quando il Mondiale diventa un discorso tra sole due macchine, bisogna assicurarsi che siano entrambe affidabili. All’interno del team c’è ovviamente un’atmosfera di felicità e soddisfazione, ma io non sono contento, soprattutto perché dopo aver lavorato intensamente in fabbrica per assicurarsi che tutto fosse perfetto una volta arrivati in pista mi sono trovato a dover rimontare”, ha affermato il campione del mondo.