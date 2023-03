Un’altra vergogna contro Berardi: la denuncia della moglie | FOTO

SportFair

Grande spettacolo nella partita della 26esima giornata del campionato di Serie A tra Roma e Sassuolo, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-4. Momento importante della compagine di Dionisi, altalenante quello per Mourinho anche considerando i tanti impegni ravvicinati. Partenza sprint dei neroverdi che si portano in doppio vantaggio con la doppietta di Lauriente, i giallorossi rientrano in partita con Zalewski.

Alla fine del primo tempo la follia di Kumbulla, l’espulsione per un fallo di reazione e il rigore trasformato da Berardi. Nella ripresa la squadra di Mourinho rientra in partita con Dybala, infine la marcatura di Pinamonti.

La vergogna contro Berardi

Un bruttissimo episodio contro Berardi si è verificato al termine di Roma-Sassuolo, la denuncia è arrivata direttamente dalla moglie del calciatore. Francesca Fantuzzi ha pubblicato lo screen di un messaggio inviato da un tifoso, assolutamente da condannare.

Berardi è stato accusato di un comportamento provocatorio: “chissà se nascerà… a volte non succede”, con chiaro riferimento alla gravidanza della moglie. “Complimenti! Sei pure un padre! No comment! Ma la vogliamo smettere?”. E’ stata la risposta delusa della moglie del calciatore del Sassuolo.