Vasseur, i rumors e gli addii: “persone molto vicine a Binotto”

L’inizio della stagione 2023 non è stato dei migliori per la Ferrari. Il team di Maranello ha chiuso il GP del Bahrain con il quarto posto di Sainz ed il ritiro di Charles Leclerc.

A seguito della prima gara della stagione se ne sono dette di ogni sulla Ferrari. Si è tanto parlato di una richiesta di incontro di Leclerc con Elkann e anche del poco potere decisionale d Frederic Vasseur, che secondo alcuni rumors seguirebbe le indicazioni di Vigna, amministratore delegato.

In un’intervista concessa ad Auto Hebdo, Vasseur ha raccontato la sua verità.

Le parole di Vasseur

“Alla Ferrari ho mezzi e potere decisionale che non ho mai avuto altrove”, ha affermato l’ingegnere francese. “Abbiamo parlato con i piloti, con Elkann e con Vigna dopo i test invernali. E parleremo di nuovo tutti insieme dopo Imola. Sono incontri programmati”, ha aggiunto il team principal Ferrari.

Non è mancato poi un commento sulle dimissioni di David Sanchez. “È inevitabile. Ci sono persone che erano molto vicine a Binotto che preferiscono andar via. A me non dispiace. E ci sono altri che forse hanno temuto per il loro futuro”, ha spiegato.

“Faccio fatica a capire perché la squadra sia diventata un bersaglio dopo una sola gara. Nella correlazione dei dati tra la simulazione e la pista siamo sulla strada giusta. Ho chiesto a tutti di restare concentrati sulle prestazioni e di trovare soluzioni ai problemi di affidabilità, perché il campionato è lungo. Il Bahrain ovviamente è stato negativo per certi versi, ma anche positivo per altri”, ha concluso Vasseur.