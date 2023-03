Strepitoso Van der Poel, la Milano-Sanremo è sua! Ganna chiude secondo

SportFair

La Milano-Sanremo è di Mathieu Van der Poel. L’olandese scatta sul Poggio, poi fa il vuoto e conquista la terza Classica Monumento della carriera dopo due Fiandre. Nulla da fare per Filippo Ganna, protagonista comunque di una grande prestazione: chiude secondo a 15″, precedendo Van Aert e Pogacar.

Filippo Ganna: “ci abbiamo provato. Volevo dare qualcosa in più alla squadra che ha creduto in me. Sono felice del secondo posto, ma rammaricato perché è l’ennesimo della stagione. Spero possa arrivare presto una vittoria anche su strada. Grazie al pubblico”, le parole di Ganna. “Sono felice perché quest’anno con una settimana in meno di lavoro, persa per l’operazione, sono rimasto lì con i migliori. Poteva essere una vittoria, avevo il feeling per seguire van der Poel, ma ho avuto paura: era la prima volta che mi trovavo in quella situazione. Comunque sono prove anche per le Classiche al Nord. Sono stato a ruota di Pogacar: non era una vera e propria salita ma mi dà morale per le prossime settimane. Ora tutto sulla Parigi-Roubaix”.

Il vincitore Mathieu Van der Poel: “onestamente non potevo immaginare uno scenario migliore di questo. Avevo già detto alla squadra sulla Cipressa che c’era vento contrario, non era dura come gli anni scorsi ma mi sentivo molto bene. Volevo provare a piazzare un attacco alla fine del Poggio e sono riuscito a trovare un piccolo spazio tra Pogacar ed il muro”.

“Sono davvero felice. È una Monumento e tutti vogliono vincerla almeno una volta. Ero davvero concentrato su questa corsa”, conclude.