Continua il percorso di Jannik Sinner al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. Il tennista altoatesino ha sconfitto nella notte il bulgaro Dimitrov.

Sinner, numero 11 al mondo, ha trionfato in un’ora e 28 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-4, eliminando dal torneo in corso sui campi in cemento statunitensi il suo avversario, 27° del ranking ATP. Con questo successo l’azzurro si assicura un posto agli ottavi di finale del Miami Open, nei quali sfiderà il russo Rublev.