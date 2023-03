SportFair

L’Italia sorride grazie a Martina Trevisan: la tennista italiana, numero 24 del ranking WTA, ha ottenuto una nuova vittoria al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione.

Trevisan da applausi: l’azzurra ha battuto Ostapenko in due set, staccando il pass per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense. Il match è terminato con un doppio 6-3 dopo un’ora e 32 minuti di gioco. Ai quarti Trevisan attende una tra Rybakina e Mertens.