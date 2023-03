Tragedia in Mma: incidente in moto, è morto Iuri Lapicus

SportFair

Una tragedia ha sconvolto il mondo Mma: è morto a Milano, dopo tre giorni di coma, Iuri Lapicus, uno dei più grandi talenti delle Mma italiane. Il 27enne è stato vittima di un terribile incidente in moto lo scorso venerdì, era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Oggi è arrivata la triste notizia della morte. Lapicus, moldavo di nascita ma italiano d’adozione, aveva disputato 16 incontri da professionista vincendone 14. Nel 2019 era entrato in ONE Championship, una delle più importanti promotion al mondo. E’ stato uno dei soli tre italiani ad aver combattuto per il titolo in una top promotion mondiale insieme a Marvin Vettori e Alessio Sakara.