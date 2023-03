Tiger Woods citato in giudizio dalla ex: ingannata e cacciata da casa

SportFair

Pessime notizie per Tiger Woods: il campione di golf è stato citato in giudizio dalla ex compagna, Erica Herman. I due si sono separati e sono coinvolti adesso in un’aspra lite legale.

La 39enne ha intentato una causa contro Woods nel tentativo di annullare un accordo di non divulgazione pattuito all’inizio della loro relazione. Secondo Erica Herman dovrebbe essere annullato in casi di prove di aggressione o molestia.

TMZ ha riferito che un trust privato gestito dal giocatore di golf sta cercando di “applicare in modo aggressivo” l’NDA dopo la fine della loro relazione. Ora il Daily Mail afferma che Herman “ha intentato una causa separata contro la sua fiducia in ottobre” che sostiene che “l’ha cacciata dalla loro casa condivisa“. La donna chiede 30 milioni per danni emotivi.

Secondo il racconto della donna gli agenti che lavorano per Woods l’avvano persuasa a lasciare la loro casa da 48 milioni di dollari per una breve vacanza. Quando è arrivata in aeroporto l’hanno informata che era chiusa fuori dalla proprietà.

Herman afferma che i rappresentanti di Woods hanno prelevato $40.000 del suo denaro e hanno fatto “accuse scurrili e diffamatorie” su come li avesse ottenuti in primo luogo. Chiede oltre 30 milioni di dollari per le presunte “violazioni dei doveri” che, secondo lei, le hanno causato “gravi” danni emotivi.

Herman dice che avrebbe dovuto essere autorizzata a vivere nella casa di Hobe Sound, in Florida, per altri cinque anni. Ma sostiene che Woods abbia usato “l’inganno” dopo aver rotto con lei in ottobre.