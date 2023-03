Terribile incidente per Espargaro, Bagnaia: “ho avuto paura”

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo della MotoGP, i piloti sono scesi in pista oggi a Portimao per le prime due sessioni di prove libere del GP del Portogallo, in attesa di scoprire cosa succederà domani, con la prima gara Sprint dell’anno.

Non è mancato qualche episodio spiacevole: dopo una lunga interruzione per problemi tecnici, Pol Espargaro è stato protagonista di una terribile caduta a seguito della quale è stato trasportato in ospedale.

Pecco Bagnaia non ha risparmiato la Safety Commission dopo la giornata di lavoro in pista, parlando della pericolosità della pista portoghese e dicendosi spaventato per quanto accaduto oggi.

Le parole di Bagnaia

“Non è stato il massimo che sia saltata la corrente. Inoltre sono molto arrabbiato per la sicurezza di questa pista, perché sono quattro anni che chiediamo le stesse cose, ma ancora non siamo arrivati a un punto. Oggi però noi piloti possiamo alzare la voce perché una curva senza air fence è incredibile. Poi diciamo che Pol è arrivato così forte alle barriere perché qui la ghiaia è quasi un problema. La ghiaia è migliorata rispetto ai test ma non è abbastanza. Ci sono da considerare più cose per il futuro, si deve fare un cambio e vedremo cosa ci diranno e cosa fare di conseguenza”, ha dichiarato il campione del mondo di MotoGP.

“Quando siamo venuti a Portimao nel 2020 mandai la foto a Franco Uncini dicendo che la ghiaia era troppo grossa e aveva una forma che non andava bene, l’anno scorso ai box tornai a box con la ghiaia, e tutti mi presero in giro, e quest’anno dopo due cadute forti finalmente si sono decisi a cambiare qualcosa, ma non basta. La ghiaia è stata sostituita solo in parte: si vede chiaramente che quando Pol impatta non rallenta, e così è molto pericoloso. Mi sono preoccupato per lui, perché la botta è stata molto forte, ancora per colpa della ghiaia”, ha concluso Bagnaia.