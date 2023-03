Stefano Tacconi lascia l’Ospedale, il figlio: “gli hanno salvato la vita”

SportFair

Ottime notizie sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus colpito da una emorragia cerebrale il 22 aprile dello scorso anno. Le condizioni sono sembrate subito preoccupanti, poi una lenta ripresa e adesso la bella notizia: Tacconi ha lasciato l’Azienda Ospedaliera di Alessandria, come confermato in un comunicato ufficiale.

“Il percorso di Stefano Tacconi è stato sorprendente, con un progressivo miglioramento dal punto di vista motorio, respiratorio e cognitivo. Sicuramente la tenacia, l’impegno, l’umore e la notevole prestanza fisica hanno facilitato il recupero, che in questi mesi ha visto un lavoro costante su tutti i piani”.

Tacconi “mangia di tutto e in modo autonomo” e “ha recuperato dal punto di vista fisico e dell’autoironia, ricordando molti aneddoti legati alla carriera”. La famiglia di Tacconi ha aggiunto: “in pieno accordo con i professionisti del presidio, proseguiremo il percorso riabilitativo in una struttura più vicina a casa, ma non dimenticheremo mai Alessandria e le splendide persone che ci hanno accompagnato in questo anno”, le parole.

Il figlio Andrea

Un altro aggiornamento è arrivato anche dal figlio Andrea: “è stato un lungo percorso ad Alessandria, dove hanno salvato la vita a papà. Da oggi questo percorso continuerà in Lombardia, ma non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a noi. La strada è ancora lunga ma come ho sempre fatto vi terrò informati”.