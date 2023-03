Curtoni splendida seconda nel SuperG di Kvitfjell e pettorale rosso: gara amara per Sofia Goggia

SportFair

Quarto podio stagionale per Elena Curtoni, rimasta a lungo al leader corner fino a che l’austriaca Cornelia Huetter non è riuscita a sopravanzarla per un solo centesimo, con il tempo finale di 1’26″83.

Terza piazza per Lara Gut-Behrami, staccata di 12 centesimi dalla Huetter e davanti a Mikaela Shiffrin per soli 4 centesimi. Quinto posto per Federica Brignone, a 29 centesimi dalla leader, al termine di una gara all’attacco nella quale ha lasciato qualche decimo nella parte di scorrimento.

E’ uscita Sofia Goggia, tradita, nella parte finale, da una porta all’uscita di un salto e finita fuori dal tracciato, ma ha comunque mostrato di poter essere veloce anche in questa specialità.

Buon 15/o posto per Laura Pirovano a 97 centesimi dalla prima, mentre Roberta Melesi ha accusato 1″96 di svantaggio, Nicol Delago 2″83 e Nadia Delago a 2″90.

Con gli 80 punti conquistati oggi Elena Curtoni veste il pettorale rosso di leader della disciplina, avendo raggiunto i 310 punti, contro i 302 di Lara Gut-Behrami e i 290 di Ragnhild Mowinckel. Ancora in gara per la Coppa anche Huetter, quarta con 289 punti e Brignone con il quinto posto a 278.

Nella generale, invece, Shiffrin allunga ulteriormente e sale a 1747 punti contro i 986 di Gut-Behrami e i 975 di Petra Vlhova. La prima azzurra è Federica Brignone quarta con 813 punti.

Per sabato è in programma la discesa a partire dalle 11, con diretta su Rai 2 ed Eurosport.