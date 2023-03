Subito una penalità a Jeddah: la partenza del GP dell’Arabia Saudita

SportFair

L’attesa è terminata! A Jeddah si sono spenti i semafori ed è ufficialmente iniziato il secondo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1.

Il GP dell’Arabia Saudita si prospetta ricco di spettacolo ed emozioni, con Leclerc e Verstappen partiti rispettivamente dalla 12ª e 15ª posizione in griglia rispettivamente per una penalità e un problema meccanico in qualifica. Entrambi i piloti andranno a caccia di una rimonta, mentre davanti lotteranno Perez e Alonso.

La partenza

Subito all’attacco Fernando Alonso, che alla prima curva è riuscito a prendersi la prima posizione, lasciandosi alle spalle Perez. Lo spagnolo è però investigato per posizione scorretta in griglia di partenza ed è stato sanzionato con 5 secondi di penalità.

Buona la partenza di Russell e Stroll, mentre è scivolato in quinta posizione Carlos Sainz. Non male la partenza di Leclerc, nono poco dopo il via.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SPORT TV (@sporttvportugal)