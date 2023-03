Gp del Bahrain, Stroll si lascia l’infortunio alle spalle: l’annuncio di Aston Martin

E’ arrivato questa mattina l’annuncio tanto atteso di Aston Martin. Il team aveva chiarito ieri che avrebbe aggiornato presto tutti gli appassionati e non solo sulle condizioni di Stroll e il suo eventuale sostituto.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile ritorno di Vettel, smentito dal team, che dava quasi per certo Drugovich come sostituto del canadese, infortunatosi durante un allenamento in bici.

Il 22enne brasiliano, che ha già preso il posto di Stroll ai test del Bahrain, dovrà però attendere: il canadese parteciperà infatti alla prima gara dell’anno.

Lance Stroll parteciperà al Gp del Bahrain questo fine settimana: ad ufficializzaro è stato il team Aston Martin. Il canadese, infortunatosi al polso, ha recuperato e potrà dunque scendere in pista già da domani per le prime sessioni di prove libere sul circuito di Sakhir.

“È stato frustrante non essere in Bahrain per i test pre-stagionali e sono rimasto deluso per aver perso i tre giorni, tuttavia, dato l’infortunio al polso, io e il team abbiamo pensato che fosse meglio concentrarci sul recupero in modo da essere pronto per questo fine settimana e per la lunga stagione che ci aspetta. È stato uno sfortunato incidente, sono caduto dalla bici dopo aver preso una buca. Per fortuna il danno non è stato significativo e un piccolo intervento chirurgico ha risolto il problema molto rapidamente. Da allora, ho lavorato sodo con la mia squadra per assicurarmi di essere completamente in forma per gareggiare questo fine settimana“, queste le parole di Stroll.