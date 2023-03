Tacconi chiede sempre della Juve: la domanda frequente sulla penalizzazione

Ottime notizie sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus colpito da una emorragia cerebrale il 22 aprile dello scorso anno: l’ex calciatore ha lasciato ieri l’ospedale.

A confermare la notizia, oltre un comunicato ufficiale, è stato il figlio di Tacconi, Andrea, che in questo anno ha sempre aggiornato tifosi e appassionati, stando vicino al padre. Il primogenito ha raccontato poi ai microfoni della Gazzetta dello Sport la situazione in cui si trova adesso Stefano Tacconi.

“Nell’ultimo periodo è migliorato molto. Non cammina ancora benissimo, si aiuta con il deambulatore. Si stanca parecchio, ma quando si abbatte gli faccio io da motivatore. Gli dico: ‘Papà, devi tornare in porta. La Juventus Legends ti aspetta’. Lui sorride e riparte. Ha un grande spirito, come da giocatore. A livello emotivo è ancora un po’ confuso, ma i medici dicono che è normale per quello che ha avuto. Ci vuole un po’ di pazienza. E noi l’abbiamo: ci sentiamo fortunati ad averlo ancora accanto“, ha esordito.



Il figlio di Tacconi ha poi raccontato che il padre ha seguito tutto il Mondiale del Qatar, confondendo “un po’ i giocatori” e che vuole essere sempre aggiornato sulla sua Juventus: “un po’ di cose gliele faccio vedere io sul telefonino. Papà mi chiede aggiornamenti tutti i giorni. Dopo il derby d’Italia mi ha chiesto chi è Kostic e mi domanda sempre: ‘Andrea, ci ridanno i 15 punti?’“.