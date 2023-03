Star di OnlyFans vuole tornare alle corse: il desiderio di Renee Gracie

SportFair

Sono sempre più numerose le ragazze che decidono di iniziare una nuova avventura su OnlyFans. Tanti sono i profili di donne che si trovano sul social per adulti, insegnanti, lavoratrici, disoccupate e anche… sportive.

Tra queste c’è anche Renee Gracie, ex pilota. La ragazza sta pianificando un ritorno alle corse e spera di poter competere alla Bathurst 1000. Renee ha partecipato alla gara, che è una delle più grandi in Australia, due volte prima di ritirarsi per proseguire la sua carriera sul sito per adulti .

La sexy pilota ha lasciato lo sport nel 2017 dopo aver guidato negli eventi Carrera Cup e Super2. Gracie ha preso questa decisione perchè non guadagnava abbastanza. Adesso però è disposta a fare un altro tentativo. Renee ha affermato di aver guadagnato una volta £ 278.000 in un mese tramite i suoi audaci caricamenti online.

Devil Princess, così è chiamata Renee, ha iniziato a guidare da adolescente e sognava di gareggiare nella Nascar. Questa non è la prima volta che Gracie è disposta ad uno sforzo per tornare alle corse, nel 2021 avrebbe speso £ 550.000 cercando di creare la sua squadra in modo da poter partecipare alla gara di supercar di Bathurst.

La donna è disposta adesso ad un altro tentativo con un set per recitare in un documentario intitolato Revealed: Renee Gracie. Lo spettacolo realizzato da Stan Sport seguirà il suo tentativo di rimonta mentre mira a ottenere un ingresso jolly nella grande gara.

Il capo del documentario di Screen Australia, Alex West, ha dichiarato a News.com.au : “è destinato a far luce sulla disuguaglianza di genere, lo stigma e il pregiudizio nello sport e oltre“.

Gracie in precedenza si era aperta riguardo al suo cambio di carriera, dicendo: “la posizione in cui mi trovo ora mi ha preparato per la vita. Mi sto preparando per un pensionamento anticipato. Non posso rimpiangere di essere migliorato e di essermi messo in quella posizione“.