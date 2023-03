Dai riti maniacali del sonno all’alimentazione: frattaglie, cuore e fegato! I segreti del successo di Haaland

SportFair

Erling Haaland si è confermato un talento puro ed un campionissimo due giorni fa con i suoi 5 gol nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e RB Leipzig.

Il 22enne norvegese, che ha portato il suo bottino di gol a quota 39 in questa stagione pazzesca, è entrato nella storia, facendo parlare di sè. Dopo la partita ha condiviso sui social una foto che lo ritrae sul divano mentre dorme con accanto proprio il pallone col quale ha segnato 5 gol in partita.

Ed è proprio il suo regime di riposo uno dei segreti del suo successo.

La routine di Haaland

Il regime di riposo di Haaland è uno dei fattori ch elo rende uno degli attaccanti più formidabili del calcio mondiale. Secondo The Mail, Haaland è ossessionato da come migliorare il proprio sonno, definendolo “forse la cosa più importante della vita” e per garantire una routine impeccabile, ha diversi ‘aiuti’.

Tra questi ci sono degli occhiali color arancio anti luce blu, che indossa nelle ore prima di andare a letto. Haaland va a dormire tra le 22 e le 22.30 e spegne tutti i dispositivi elettrici prima di andare a coricarsi.

Haaland utilizza anche un Oura Ring, che misura la qualità del sonno, le tendenze della temperatura, lo stress e la frequenza cardiaca. Da evidenziare anche la scelta della musica per la sua sveglia mattutina: la sigla della Champions League.

A contribuire alla sua performance c’è anche una dieta ben precisa: Haaland può consumare fino a 6.000 calorie al giorno, con il compagno di squadra norvegese Josh King che dice: “non ho mai visto nessuno mangiare tanto quanto lui. Mangia come un orso“.

Ciò può essere attribuito al fatto che è cresciuto nella cittadina agricola di Bryne, dove una dieta ricca di proteine ​​è la norma. Il suo menu include anche frattaglie ricche di minerali, cuore e fegato.

Parlando di ciò che mangia, Haaland ha dichiarato: “mangiare cibo di qualità che sia il più locale possibile è la cosa più importante. La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che prendi da McDonald’s o la mucca locale che mangia erba proprio lì?”

Bilancia la sua dieta con carboidrati come le lasagne di suo padre ed è anche un amante del pesce.