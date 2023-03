Sonego vince in rimonta al Miami Open, avanza anche Trevisan

SportFair

Se Musetti e Berrettini sono stati eliminati ieri pomeriggio dal torneo ATP di Miami, altri due italiani sono riusciti a staccare il pass per la fase successiva. Stiamo parlando di Lorenzo Sonego e Martina Trevisan. Il tennista torinese, numero 59 al mondo, ha trionfato in rimonta contro Evans, battendo l’avversario, 29° del ranking, in due ore e 30 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Sonego stacca il pass per i 16esimi di finale, nei quali sfiderà il padrone di casa Tiafoe.

Sorride anche Martina Trevisan: anche l’azzurra, 24ª del ranking WTA, ha vinto in rimonta nei sedicesimi di finale del secondo Masters 1000 della stagione: l’azzurra ha trionfato in 3 ore e 18 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 7-5, 6-4. Agli ottavi di finale Trevisan sfiderà Ostapenko.